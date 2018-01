DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.665,28 +0,44% +4,60% Stoxx50 3.267,49 +0,43% +2,82% DAX 13.463,69 +0,22% +4,23% FTSE 7.708,82 -0,28% n.def. CAC 5.541,99 +0,28% +4,32% DJIA 26.117,25 +0,17% +5,66% S&P-500 2.821,73 +0,41% +5,54% Nasdaq-Comp. 7.384,52 +0,66% +6,97% Nasdaq-100 6.884,31 +0,73% +7,63% Nikkei-225 23.816,33 +0,03% +4,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,69 +13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,72 63,37 +0,6% 0,35 +5,5% Brent/ICE 69,05 68,61 +0,6% 0,44 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.331,37 1.331,72 -0,0% -0,35 +2,2% Silber (Spot) 17,00 17,02 -0,1% -0,03 +0,4% Platin (Spot) 1.002,05 1.012,40 -1,0% -10,35 +7,8% Kupfer-Future 3,18 3,17 +0,3% +0,01 -3,3%

FINANZMARKT USA

Der andauernde Haushaltsstreit in den USA verunsichert die Anleger an der Wall Street zu Wochenbeginn nicht. Die Indizes zeigen sich mit leichten Aufschlägen, S&P-500 und Nasdaq-Composite haben zum Start sogar neue Rekordhochs markiert. Allerdings liegen diese nur knapp über den alten Höchstständen. Auf der Agenda der Konjunkturdaten stand nur der Chicago Fed National Activity Index, der den Markt jedoch nicht bewegt. Er stieg im Dezember auf einen Stand von plus 0,27. Für November wurde der Indexstand auf plus 0,11 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,15 genannt worden war. Unter den Einzelwerten stürzen Sanmina um 23,4 Prozent ab, nachdem das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Bunge-Aktien verbessern sich um 3,4 Prozent. Laut informierten Personen ist Archer Daniels Midland (ADM) an Bunge interessiert. ADM steigen um 2,6 Prozent. Eine Kursexplosion von 61,5 Prozent erleben Bioverativ. Der französische Pharmakonzern Sanofi will das auf die Therapie von Bluterkrankheit spezialisierte Biotechunternehmen für rund 11,6 Milliarden US-Dollar übernehmen. Nach der Schlussglocke wird Netflix die Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Die Aktie steigt im Vorfeld um 2,6 Prozent. Nachdem die Unsicherheit um den US-Haushaltsstreit zunächst keinen größeren Zulauf in den "sicheren Hafen" Gold ausgelöst hatte, legt der Preis für das Edelmetall nun leicht zu. Auch bei den US-Anleihen kommt es zu einer leicht steigenden Nachfrage. Im Gegenzug reduziert sich die Rendite zehnjähriger Titel um 2 Basispunkte auf 2,64 Prozent. Wenig Bewegung gibt es dagegen am Devisenmarkt. Der Euro zeigt sich wenig verändert im Vergleich zum späten US-Handel am Freitag. Die Ölpreise legen deutlicher zu. Teilnehmer verweisen auf Aussagen des saudischen Energieministers Khalid al-Falih. Dieser hat sich dafür ausgesprochen, die Fördermengenbegrenzung der Opec über das Jahr 2018 hinaus zu verlängern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Positiv wurde vor allem das Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU aufgenommen, denn es weckte die Hoffnung auf die baldige Bildung einer neuen Regierung in Deutschland. Vor allem ausländische Investoren hatten die Handlungsunfähigkeit seit dem Scheitern der Jamaika-Gespräche als Risiko gewertet und den DAX mit einem Bewertungsabschlag versehen. Die US-Haushaltssperre wurde dagegen nicht als Problem für den Aktienmarkt gesehen. Kursfantasie ging von neuen Übernahmen aus. So will der Luxusgüterkonzern Richemont den Online-Modehändler Yoox Net-A-Porter kaufen. Yoox sprangen um gut 24 Prozent nach oben. Im Fahrwasser stiegen Kurse von Yoox-Wettbewerbern wie Zalando (plus 2,4 Prozent). Richemont gaben um 1,6 Prozent nach. Ferner bietet Sanofi für das auf die Therapie der Bluterkrankheit spezialisierte US-Biotechnologieunternehmen Bioverativ 11,6 Milliarden Dollar. Die Übernahme wurde als teuer eingestuft. Sanofi verloren 2,9 Prozent. Die Übernahme von Biotest durch die chinesische Creat Group ist derweil in trockenen Tüchern. Die US-Behörde für Auslandsinvestitionen hat der Transaktion wie erhofft zugestimmt. Biotest-Vorzüge stiegen im SDAX um fast 11 Prozent. Der Chef des niederländischen Essenslieferdienst-Konzern Takeaway.com kann sich im Rahmen der erwarteten Konsolidierung des Marktes einen Zusammenschluss mit Delivery Hero vorstellen. Delivery Hero legten um 3,2 Prozent zu, Takeaway um gut 11 Prozent. UBS machten nach Vorlage von Geschäftszahlen anfängliche Verluste wett und stiegen um 0,4 Prozent. In London verteuerten sich Barclays um 4,3 Prozent nach einem Medienbericht, wonach der US-Hedge-Fonds Tiger Global mehr als 1 Milliarde Dollar in die Bank investiert hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:40 Fr, 17:24 % YTD EUR/USD 1,2227 -0,07% 1,2236 1,2229 +1,8% EUR/JPY 135,94 +0,26% 135,59 135,27 +0,5% EUR/CHF 1,1786 +0,20% 1,1762 1,1762 +0,6% EUR/GBP 0,8771 -0,44% 0,8809 1,1329 -1,4% USD/JPY 111,17 +0,33% 110,81 110,61 -1,3% GBP/USD 1,3939 +0,36% 1,3889 1,3854 +3,2% Bitcoin BTC/USD 10.589,00 -5,44% 11.661,25 11.626,03 -26,28

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Haushaltssperre in den USA hat die Börsen in Ostasien am Montag weitgehend kalt gelassen. Insgesamt herrschte ein leicht positiver Unterton vor. Eine Ausnahme bildete neben Australien vor allem Südkorea, wo es deutlicher talwärts ging. In Japan belastete der vorübergehend steigende Yen kaum, nachdem der US-Dollar wegen des Regierungsstillstands zur Schwäche neigte. Die japanische Devise profitierte nur kurz von ihrem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Etwas unter Druck standen einige Aktien mit Bezug zu Apple. Händler verwiesen auf Befürchtungen einer schwachen Nachfrage nach dem iPhone X. Das südkoreanische Schwergewicht Samsung Electronics (-2,2 Prozent) produziert nicht nur Mobiltelefone, sondern fertigt auch Komponenten für den globalen Markt. Auch Apple nutzt gewisse Technologien von Samsung für das iPhone X. Auf Taiwan büßten die Apple-Lieferanten Largan Precision und Hon Hai jeweils 0,3 Prozent ein. Gestützt wurde der Markt erneut von Taiwan Semiconductor (+2,4 Prozent). In Hongkong drehten die Papiere des Apple-Zulieferers AAC Technologies nach anfänglichen Verlusten 0,9 Prozent ins Plus. In Tokio gaben Alps Electric 1,4 Prozent ab. In Hongkong kletterte der HSI dank Aufschlägen im Immobiliensektor auf ein Allzeithoch. In Singapur standen Aktien aus dem Gesundheitswesen leicht unter Druck. Ein Ausschuss soll die Arzthonorare neu festlegen. In Schanghai brachen die Kurse von drei zum HNA-Konglomerat gehörenden Unternehmen jeweils um das Tageslimit von 10 Prozent ein. Im Handel machten Sorgen über die Finanzsituation der Muttergegesellschaft HNA die Runde. Shanghai Pudong Development Bank verloren 3,5 Prozent, nachdem die Regulierungsbehörden eine Strafe von 462 Millionen Yuan verhängt hatten. Noble schossen in Singapur um 31,1 Prozent in die Höhe. Laut einem Bericht soll Cedar Holdings aus China Interesse an einem Mehrheitsanteil am Rohstoffhändler geäußert haben. In Tokio zogen Nippon Paint um 8,3 Prozent an, nachdem der größte Aktionär angekündigt hatte, neue Direktoren ins Amt zu hieven.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Norma schafft 2017 Zielvorgabe bei bereinigter EBITA-Marge

Die Norma Group SE hat 2017 wegen höherer Rohstoffpreise zwar eine geringere bereinigte EBITA-Marge als im Vorjahr erzielt, lag damit aber im Rahmen der Zielvorgabe. Organisch ist der Verbindungstechnikspezialist aus Maintal stärker gewachsen als geplant.

Aurubis kauft restliche Anteile an Deutsche Giessdraht

Der Kupferkonzern Aurubis übernimmt die Deutsche Giessdraht GmbH aus Emmerich am Rhein nun vollständig. Verkäuferin ist die Codelco Kupferhandel GmbH, wie die Aurubis AG mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Constantin-Bieter halten rund 68 Prozent nach erster Annahmefrist

Nach Ende der ersten Annahmefrist haben die Bieter für die Constantin Medien AG eine Mehrheit an dem Sport-und Filmkonzern erreicht. Wie Constantin mitteilte, hält das Schweizer Unternehmen Highlight Communications AG zusammen mit anderen Bietern rund 68,43 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte, oder rund 64 Millionen Aktien.

Stemmer Imaging plant Börsengang im 1. Halbjahr

Die Stemmer Imaging AG, ein Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft, plant eine Börsennotierung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018. Das europaweit tätige Unternehmen mit Sitz in Puchheim bei München will im Rahmen des Börsengangs neue und bereits existierende Stammaktien im Börsensegment Scale (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse listen. Der Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums sowie der Entwicklung neuer Anwendungsbereiche für die eigene Bildverarbeitungssoftware.

Investor Loeb fordert weitere Veränderungen bei Nestle

January 22, 2018 12:06 ET (17:06 GMT)

Der aktivistische Investor Daniel Loeb macht weiter Druck auf Nestle. Einmal mehr hat er den Konsumgüterkonzern aufgefordert, seinen Anteil an L'Oreal zum Verkauf zu stellen. Zudem soll Nestle die Aktienrückkäufe erhöhen und das Portfolio vereinfachen, schreibt er in einem Brief an die Investoren seines Fonds Third Point LLC, über den er im Juni 2017 bei den Schweizern eingestiegen war. Der Fonds hält rund 1,25 Prozent.

Neue Personalstruktur bei Tesco betrifft 1.700 Stellen

Die britische Supermarktkette Tesco will mit einer Vereinfachung der Personalstruktur die Effizienz erhöhen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden diese Maßnahmen 1.700 Stellen in Großbritannien betreffen.

Steinhoff nimmt 478 Millionen Euro mit Aktienverkäufen ein

Der Möbelhändler Steinhoff hat Abnehmer für den angekündigten Verkauf von Aktien der südafrikanischen Investmentgesellschaft PSG Group gefunden. Wie das wegen Bilanzunregelmäßigkeiten in die Schlagzeilen geratene Unternehmen mitteilte, hat es die knapp 29,5 Millionen Aktien für 240 Rand das Stück platziert, was einem Abschlag von 5,3 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht. Der Erlös vor Kosten beläuft sich damit auf umgerechnet rund 478 Millionen Euro.

Halliburton übertrifft die Erwartungen

Wertberichtigungen aufgrund der US-Steuerreform und Abschreibungen auf Forderungen in Venezuela haben den Ölfeldausrüster Halliburton im vierten Quartal zwar tiefer in die roten Zahlen getrieben. Gleichwohl überzeugte der Konzern im operativen Geschäft. Er übertraf die Erwartungen bei operativem Ergebnis und Umsatz.

AIG kauft Versicherer aus Bermuda für über 5 Milliarden Dollar

Der US-Versicherer American International Group (AIG) kauft wieder in großem Stil zu. Der Konzern übernimmt den Versicherer und Rückversicherer Validus Holdings Ltd mit Sitz auf den Bermudas für 5,56 Milliarden US-Dollar. Der neue CEO erfüllt damit sein Versprechen, nach einem jahrzehntelangen Schrumpfkurs seit dem Beinahe-Kollaps 2008 wieder auf Wachstum zu schalten.

Toyota kündigt Investition in nordfranzösisches Werk an

Der japanische Autobauer Toyota will 300 Millionen Euro in sein Werk im nordfranzösischen Onnaing investieren. Das kündigte Werksdirektor Luciano Biondo bei einem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag an. Toyotas Vize-Präsident Didier Leroy sagte AFP, er selbst habe diese Entscheidung getroffen, und zwar in Japan. Das Werk werde modernisiert, kündigte Leroy an. "Manches ist schon seit dem Start des Werks hier."

