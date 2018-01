Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob die Grundsteuer gegen das Grundgesetz verstößt. Doch bei einer Reform droht noch mehr Ungemach.

Eigentlich lief für Annette Beccard alles nach Plan. In einer ruhigen Seitenstraße in Berlin-Mitte besitzt die 56-Jährige ein vierstöckiges Mehrfamilienhaus. Das Viertel am Rosenthaler Platz gehört zu einer der gefragtesten und teuersten Wohngegenden der Stadt. Direkt gegenüber spielen Kinder im Park, im Treppenhaus windet sich eine alte Holztreppe nach oben. Von ihrer Haustür aus läuft Beccard keine fünf Minuten zum beliebten Hakeschen Markt.

Als Beccard das Haus 2002 aus Familienbesitz übernahm, erbte sie nicht nur ein Wohnhaus in Top-Lage, sondern auch Altlasten in sechsstelliger Höhe. Seitdem hat Beccard das Haus renoviert, viel Geld und Zeit investiert. Die Kaltmieten im Haus aber liegen mit sieben bis zehn Euro deutlich unter dem Schnitt.

Beccard kennt alle Mieter persönlich. So ein Haus sei eine "eigene kleine Welt", sagt sie. Und die will sie nicht zerstören. Liefe alles nach Plan, würde die Immobilie trotzdem pünktlich zur Rente Gewinne abwerfen. Doch dieser Plan ist nun in Gefahr.

Die Gefahr trägt die Abkürzung Drs. 514/16 (B). Unter diesem Kürzel verabschiedete der Bundesrat vor eineinhalb Jahren einen Gesetzeswurf zur Reform der Grundsteuer - und legte damit die Grundlage für eine mögliche Revolution. In Deutschland berechnen Finanzämter und Kommunen die Grundsteuer bis heute auf Basis von Werten, die Jahrzehnte zurückliegen. Im Osten datieren sie ...

