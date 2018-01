Frankfurt (ots) - Die Zahl der stark übergewichtigen Kinder hat sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO in den vergangenen 40 Jahren weltweit auf 120 Millionen verzehnfacht. In Deutschland ist jedes fünfte Kind zu dick, jedes zehnte bringt so viel auf die Waage, dass mit massiven gesundheitlichen Einschränkungen zu rechnen ist. Dessen ungeachtet darf die Lebensmittelindustrie süße fetthaltige Dickmacher mit gesundheitlichen Verheißungen bewerben, sofern Vitamine und Mineralien zugesetzt wurden. Die Verbraucherzentralen fordern vor diesem Hintergrund, die Werbung mit Gesundheitsversprechen an Grenzen für Fett-, Zucker- und Salzgehalte der Produkte zu koppeln. Umfragen zeigen, dass eine breite Bevölkerungsmehrheit ebenfalls gegen falsche Werbeversprechen und für eine klare Lebensmittelkennzeichnung eintritt, wogegen Lebensmittelindustrie und Handel Sturm von jeher laufen. Die kommende Bundesregierung muss zeigen, auf wessen Seite sie steht.



