Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ende der Haushaltssperre in den USA in Sicht

Die Haushaltssperre für die US-Regierung wird voraussichtlich bald wieder aufgehoben. Der Chef der oppositionellen Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte am Montag in Washington, er habe sich mit der Republikanerführung in der Kongresskammer auf einen Kompromiss zur vorübergehenden Beilegung des Haushaltsstreits und zur Aufhebung der Sperre geeinigt. Über die Übergangslösung sollte im Anschluss an seine Rede in der Kongresskammer abgestimmt werden.

Parteichefs von Union und SPD zu Spitzengespräch zusammengekommen

Einen Tag nach der Entscheidung der Sozialdemokraten für Koalitionsverhandlungen mit der Union sind die Parteichefs von Union und SPD am Montagabend zu einem Spitzengespräch zusammengekommen. Es gehe jetzt darum, "Verhandlungen über die Bildung einer Bundesregierung aufzunehmen", sagte SPD-Chef Martin Schulz, als er zu dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer an der CDU-Zentrale in Berlin eintraf.

Altmaier setzt auf Zustimmung der SPD-Basis

Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) hat sich nach der Zustimmung der SPD zu Koalitionsverhandlungen zuversichtlich gezeigt, dass die Sozialdemokraten am Ende auch das Ergebnis der Verhandlungen billigen werden.

IWF hebt Prognose für globales Wachstum 2018 an

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr leicht angehoben und rechnet für das nächste Jahr nicht mit einer Abschwächung. Wie aus der Aktualisierung des Weltwirtschaftsausblicks von Oktober 2017 hervorgeht, rechnet er nun für 2018 mit einem Anstieg des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,9 Prozent. Im Oktober hatte er noch 3,7 Prozent Wachstum prognostiziert. Für 2019 erwartet er ebenfalls 3,9 Prozent Wachstum.

Eurosystem kauft erneut deutlich mehr Covered Bonds

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierbestände in der Woche zum 19. Januar 2018 deutlich weniger stark als in der Vorwoche ausgeweitet, wobei der Anteil von Covered Bonds erneut deutlich zunahm. Laut EZB stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 7,685 (Vorwoche: 10,112) Milliarden Euro. Ursache des sehr niedrigeren Ankaufvolumens dürfte ein Feiertag in den USA (Martin Luther King Day) gewesen sein.

EU weitet Sanktionen gegen Nordkorea wegen Atom- und Raketenprogramm aus

Die EU hat ihre Sanktionen wegen Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm ausgeweitet. Die EU-Außenminister beschlossen am Montag, 17 weitere Verantwortliche mit Einreiseverboten und Vermögenssperren zu belegen, wie der EU-Rat mitteilte. Ihnen werden demnach "illegale Handelsaktivitäten" und anderweitige Handlungen zur Umgehung bestehender UN-Sanktionen vorgeworfen.

EU-Chefdiplomatin "äußerst besorgt" über türkische Offensive in Nordsyrien

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat sich "äußerst besorgt" über die türkische Militäroffensive in Nordsyrien gezeigt. Das Vorgehen könne die Wiederaufnahme der unter UN-Schirmherrschaft abgehaltenen Syrien-Friedensgespräche in Genf "untergraben", sagte Mogherini nach einem Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. Sie forderte "humanitären Zugang" für Hilfsorganisationen zur Bevölkerung in der umkämpften Region Afrin.

Aktivisten werfen syrischer Armee neuen Chemiewaffenangriff vor

Aktivisten haben den syrischen Regierungstruppen erneut einen Einsatz von Chemiewaffen gegen Rebellen vorgeworfen. Nach einem Raketenangriff auf die Rebellenhochburg Duma nordöstlich von Damaskus habe sich weißer Rauch ausgebreitet, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit. 21 Menschen hätten anschließend unter Atembeschwerden gelitten, darunter auch Kinder.

Bundestag stimmt für Resolution zu "neuem Elysée-Vertrag"

Am 55. Jahrestag des Elysée-Vertrags zur deutsch-französischen Zusammenarbeit haben die Parlamente beider Länder für einen "neuen Elysée-Vertrag" geworben. Der Bundestag stimmte am Montag im Beisein französischer Abgeordneter mit großer Mehrheit für eine entsprechende Resolution, die gemeinsam mit der Nationalversammlung erarbeitet worden war.

Index der Chicago-Fed deutet auf höheres Wachstum

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Dezember verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,27, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den November wurde der Indexstand auf plus 0,11 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,15 genannt worden war.

Pence hofft auf "neue Ära" in Nahost-Friedensgesprächen

Bei der dritten Etappe seiner Nahost-Reise ist US-Vizepräsident Mike Pence am Montag in Jerusalem von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu empfangen worden. Pence verteidigte bei dem Treffen erneut die "historische" Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Er hoffe auf eine "neue Ära" in den Friedensgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern, sagte Pence.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2018 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.