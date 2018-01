Mannheimer Morgen über die Bedeutung des WEF Überschrift: Ein Funke Hoffnung Jedes Jahr wieder ereignet sich im Januar das Weltwirtschaftsforum im Schweizer Bergort Davos. Viele werden sich fragen: Was soll das eigentlich? Und warum machen die sich die Mühe, da hoch in die Alpen zu fahren? Bis Zürich kommt man noch mit dem Flugzeug. Aber dann wird es lästig, es folgen zwei, drei Stunden Fahrt über kurvenreiche Straßen oder Schienen. Nicht alle heißen Macron, Merkel oder Trump und werden vom Airport mit dem Hubschrauber ins verschneite Bergstädtchen gebracht. Warum organisieren die Chefs und Chefinnen ihre notwendigen Gespräche also nicht an Orten, die bequemer zu erreichen sind, oder lieber gleich per Skype, Telefon, Internet von ihren heimischen Büros aus? Einmalige Gelegenheit Wahrscheinlich handelt es sich bei Davos um die größte Zusammenballung von Regierungschefs, Konzernvorständen und Spitzenmanagern weltweit. Bei den Vorträgen im großen Saal des Kongresszentrums kann man vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping hören, was er von der Demokratie hält, sich von Theresa May den Brexit erklären lassen oder Donald Trump erstmals live erleben. Solche Leute kommen zum WEF, weil dort die Zielgruppe, an die sie ihre politischen Botschaften senden wollen, so zahlreich vertreten ist. Umgekehrt haben selbst die meisten Supermanager nicht jeden Tag Gelegenheit, die Chefpolitiker der Welt aus der Nähe zu erleben. Wegen der Offensive der Nationalisten in Asien, Europa und Nordamerika bekommt Davos 2018 eine zusätzliche Bedeutung. Wer zum WEF fährt, verlässt seine Blase. Man muss sich dort mit Leuten, die nicht der eigenen Meinung sind, auf Augenhöhe auseinandersetzen. So formt sich für vier Tage eine Art demokratische Weltgesell- schaft - eine elitäre zwar, aber immerhin. Kabinett im Gepäck Das Interessante: Auch die Leute, die genau das ablehnen, reisen hin. US-Präsident Donald Trump findet Davos zum Kotzen, wie man hört. Das Modell der Globalisierung, für das das Weltwirtschaftsforum steht, kritisiert er. Trotzdem will er mit seinem halben Kabinett auflaufen. Andere schräge Regierungen machen es genauso: Aus Warschau haben sich zum Beispiel ebenso Minister angekündigt wie aus der Türkei. Wegen dieser Möglichkeit des globalen Gesprächs muss Davos toll finden, wer sich nicht nur als Bürger seines Landes, sondern auch Europas und der Welt definiert. Lange ist es noch nicht her, da galt das Weltwirtschaftsforum vielen als Gipfel einer brutalen Wirtschaftselite. Es stimmt eben immer noch: Die Interessen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung kommen bei der Konferenz in Davos viel zu kurz. Im Vordergrund steht, was den transnationalen Unternehmen dient. Aber der Weltkongress schlägt eben doch auch einen Funken Hoffnung, dass nicht neue Mauern zwischen den Staaten errichtet werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2018 13:15 ET (18:15 GMT)