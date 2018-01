Beim Weltwirtschaftsforum wollten mehrere linksgerichtete Gruppen insbesondere gegen den Besuch von US-Präsident Trump demonstrieren. Die lokalen Behörden verbieten die Proteste jedoch - mit Verweis auf den starken Schneefall.

Die Behörden in der schweizerischen Alpengemeinde Davos haben eine Genehmigung für einen Protest linksgerichteter Gruppen während des Weltwirtschaftsforums verweigert. "Die äußerst engen Platzverhältnisse aufgrund der enormen Neuschneemengen lassen eine Kundgebung in den nächsten Tagen nicht zu", hieß es am Montag in einer Mitteilung. Mitglieder der Sozialdemokratischen ...

