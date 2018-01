Seit Donald Trumps Amtsantritt sorgt das Atom-Abkommen mit dem Iran für Streit zwischen den USA und den Europäern. US-Außenminister Rex Tillerson will jetzt den Dialog anregen und Diplomaten nach Europa entsenden.

Die USA entsenden Außenminister Rex Tillerson zufolge eine Gruppe von Diplomaten nach Europa um über die von den USA geforderten Korrekturen am Atomabkommen mit dem Iran zu beraten. Diskutiert werden solle, wie "wir diese Fehler im Atomabkommen angehen können", sagte Tillerson am Montag nach Angaben eines mitreisenden Journalisten auf dem Weg nach Paris. Zudem solle eine bessere Zusammenarbeit besprochen werden "beim Vorgehen gegen Irans Aktivitäten, die nicht im Zusammenhang mit ihrem Atomprogramm stehen". Ausdrücklich nannte der Minister iranische Waffenlieferungen an den Jemen. Die Bundesregierung setzt ihrerseits auf Dialog mit dem Iran. Frankreich warf der islamischen Republik vor, den UN-Auflagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...