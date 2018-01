BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD haben am Montagabend nach gut eineinhalb Stunden ihr Dreiertreffen zur Vorbereitung von Koalitionsverhandlungen beendet. SPD-Chef Martin Schulz verließ kurz vor 20.00 Uhr die CDU-Zentrale in Berlin ohne weitere Kommentare. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer setzten die Beratungen zunächst fort. Über Ergebnisse des Treffens mit Schulz war zunächst nichts bekannt.

Die große Gruppe der Unterhändler von CDU und CSU will sich an diesem Dienstagnachmittag ebenfalls im Adenauerhaus treffen, um ihren Kurs für die Verhandlungen abzustimmen. Wann die Koalitionsverhandlungen offiziell beginnen, blieb zunächst unklar. Die SPD-Seite hatte am Montag noch weiteren internen Beratungsbedarf geltend gemacht./bk/sam/ted/rm/DP/he

AXC0266 2018-01-22/20:10