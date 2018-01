Straubing (ots) - Es ist verständlich, dass sie Bauchschmerzen mit der GroKo hat. Welcher Sozialdemokrat hat die nicht? Es ist auch aller Ehren Wert, wie Juso-Chef Kevin Kühnert und seine Mitstreiter in Bonn und schon vor dem Parteitag ihre Argumente vorgebracht haben. Doch die Lage ist zu ernst für Albernheiten wie die Kampagne "Ein Zehner gegen die GroKo". Was meinen Kühnert und Co. denn, wie die Bürger bei der nächsten Wahl reagieren, wenn die SPD kneift und Schwarz-Rot platzen lässt? Dass sie die Verweigerung honorieren? Wer das glaubt, wird im Falle einer Neuwahl eine böse Überraschung erleben.



