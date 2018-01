Straubing (ots) - Es gab einmal Zeiten, und die sind noch gar nicht lange her, in denen es undenkbar gewesen wäre, dass Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nach Brüssel reist, während der US-Vizepräsident in Israel weilt. Natürlich wären beide Politiker zusammengekommen und hätten über den Friedensprozess beraten. Von dem allerdings kann nicht mehr die Rede sein. Er liegt, bestenfalls, auf Eis. Mit der Entscheidung von Donald Trump, die Botschaft der USA nach Jerusalem zu verlegen, ist eine Annäherung in weite Ferne gerückt. Abbas hat Trumps Vorlage nur allzu gerne angenommen, um die Empörung über die USA zu inszenieren.



