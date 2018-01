Keine zwei Wochen nach dem letzten starken Einbruch stehen die digitalen Währungen wieder unter Druck. Experten prophezeien sogar Kursverluste von bis zu 90 Prozent. Was den Kryptowährungen zu schaffen macht.

Schlechte Nachrichten für Anleger in digitale Währungen: Zum Wochenstart fiel die Krypto-Währung Bitcoin um mehr als zehn Prozent deutlich unter 11.000 Dollar und näherte sich der 10.000er-Marke, die am 17. Januar bereits kurz unterschritten wurde. Auch Ethereum verlor am Montag fünf Prozent und fiel damit deutlich unter die psychologisch wichtige 1000-Dollar-Marke. Andere digitale Währungen verloren zum Wochenbeginn ebenfalls an Wert.

Der erneute Einbruch bei den Krypto-Währungen kam, nachdem Südkorea angekündigt hat, dieses Jahr bis zu 24,2 Prozent Steuern von den Börsen für Krypto-Währungen zu kassieren. Das könnte nach Ansicht von Beobachtern einer der Gründe sein.

Als möglicher weiterer Grund gelten die Äußerungen des Wall-Street Experten Peter Boockvar. Der Chief Investment Officer der Bleakley Advisory Group hatte gesagt, er gehe davon aus, dass es Bitcoins voraussichtlich noch lange geben werde, aber zu einem deutlich niedrigeren Preis. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC ...

