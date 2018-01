TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 01/22/18 -- The common shares of Morgan Resources Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com on the trading date.

The Company is focused on the cannabis sector and encompasses a full service North American consumer engagement/marketing services agency and a supporting cannabis media platform.

Les actions ordinaires de Morgan Resources Corp. ont ete approuvees pour inscription a la cote du CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur thecse.com a la date de negociation.

La Societe se concentre sur le secteur du cannabis et englobe une agence nord-americaine de services d'engagement / de marketing pour les consommateurs et une plate-forme mediatique de soutien au cannabis.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Morgan Resources Corp. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): JH ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en circulation: 49 593 603 ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission:1 950 000 ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Diversified Industries/Societes diversifiees ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 61762Y 10 5 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 61762Y 10 5 1 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date du debut des negociations: Le 23 janvier/January 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: August 31/le 31 aout ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc. ----------------------------------------------------------------------------

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com