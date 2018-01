Theodor Weimer blickt beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse optimistisch in die Zukunft: Der neuen Chef des Unternehmens will Gewinn und Mitarbeiterzahlen steigern. Ein klares Bekenntnis gab es zum Standort Frankfurt.

Der neue Chef der Deutschen Börse will nach der geplatzten Fusion mit der Londoner Börse LSE wieder in die Offensive kommen. "Wir können und wir wollen und wir werden wachsen", sagte Theodor Weimer am Montagabend bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als Vorstandsvorsitzender des Betreibers der Frankfurter Wertpapierbörse. Zukäufe seien ausdrücklich "Teil des Pflichtprogramms". Wachstumschancen sieht Weimer, der am 1. Januar im Chefsessel der Börse Platz genommen hat, etwa im Indexgeschäft und im Handel mit Devisen, Rohstoffen und Anleihen.

Der bisherige Chef der Münchener Unicredit-Tochter HVB und ehemalige Investmentbanker will Gewinn ...

