Der Shutdown der Bundesbehörden in den USA ist aufgehoben - aber die Einigung steht auf einem wackligen Fundament. Der Haushaltsstreit kann jederzeit erneut eskalieren.

Am Ende wollte jeder der Retter der Nation sein. "In ein paar Stunden wird die Regierung wieder öffnen", verkündete der demokratische Minderheitenführer im US-Senat, Chuck Schumer, am frühen Montagnachmittag. Für US-Präsident Donald Trump hatte er nur Spott übrig. "Der angebliche 'Dealmaker' hat von der Seitenlinie zugeschaut", lästerte Schumer und versprach: "Für den Moment haben wir eine Einigung, aber wir werden weiterkämpfen".

Mitch McConnell, republikanischer Mehrheitsführer, ließ sich mit nach oben gestrecktem Daumen auf dem Capitol Hill fotografieren. Die Demokraten hätten den dreitägigen Shutdown provoziert und die politische Arbeit lahmgelegt. "Militärausgaben, Katastrophenhilfe, Gesundheitsversorgung, Einwanderung und Grenzsicherheit: Jetzt können die Gespräche darüber endlich weitergehen."

Trump selbst wollte im Laufe des Montags persönlich ein paar Worte an die Bürger richten und das Ende des Shutdowns verkünden. Details zum Auftritt standen bis zum Nachmittag noch nicht fest. Sarah Sanders, Sprecherin des Weißen Hauses, betonte: "Spätestens Dienstagfrüh werden Behörden und Ämter mit voller Kapazität zur Verfügung stehen."

Den Durchbruch hatte eine parteiübergreifende Gruppe von mehr als 20 Senatoren gebracht, die seit Sonntagabend über eine Kompromissvorlage diskutierten. Nachdem die Verhandlungsführer im Senat eine Einigung verkündet hatten, stimmte die Kammer mit überwältigender Mehrheit dafür, die Bundesbehörden wieder für den Betrieb zu öffnen.

Der Senat muss dem Finanzierungsplan noch endgültig zustimmen und das Repräsentantenhaus muss ihn bestätigen, bevor er zur Unterschrift auf Trumps Schreibtisch landet. Das dürfte im Laufe des Montags ...

