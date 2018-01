Als Models posieren Kim Kardashian West, Khloé Kardashian,Kourtney Kardashian, Kendall JennerundKylie Jenner

Calvin Klein, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der PVH Corp. [NYSE:PVH], hat heute die neue medienübergreifende Werbekampagne für CALVIN KLEIN UNDERWEAR und CALVIN KLEIN JEANS angekündigt. Die Kampagne ist die Weiterentwicklung des weltweit bekannten MYCALVINS-Aufrufs von CALVIN KLEIN in den Social Media unter dem Motto: Our Family. MYCALVINS

CALVIN KLEIN, INC. ANNOUNCES THE SPRING/SUMMER 2018 Campaign Led by Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner and Kylie Jenner

Vom Fotografen Willy Vanderperre in Szene gesetzt, modeln Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian,Kendall Jenner und Kylie Jenner. Die Kardashian-Jenner-Schwestern zeigen verschiedene Styles der CALVIN KLEIN UNDERWEAR, die jetzt im Handel und online erhältlich sind, darunter CALVIN KLEIN Modern Cotton und das neue Body-Sortiment von CALVIN KLEIN. Neben den klassischen CALVIN KLEIN JEANS führen sie die neuen Looks der Frühlingskollektion 2018 der CALVIN KLEIN JEANS vor.

Als Leitmotiv stellt das aktuelle MYCALVINS-Konzept die Familie in den Mittelpunkt: ein Patchwork aus starken Individuen, das durch die Symbolik des traditionellen amerikanischen Quilt unterstrichen wird. Diese Kampagne steht sinnbildlich für die verschiedenen Arten, wie Familien entstehen: ob miteinander verwandt oder einfach auf derselben Wellenlänge vereint und untrennbar.

Der Auftakt der Kampagne markiert die aktuelle Facette des neuen Our Family. MYCALVINS-Konzepts. Die Kampagne begann im November 2017 mit zahlreichen Launches und Celebrities wie Solange, Kelela, Dev Hynes, Caroline Polachek und Adam Bainbridge von Kindness sowie A$AP Rocky, A$AP Ferg, A$AP Nast, A$AP Twelvyy, A$AP Ant, A$AP Lou, A$AP J. Scott von A$AP Mob sowie seit neustem Kaia und Presley Gerber. Während der Initiative, die bis zum Frühjahr 2018 läuft, posieren verschiedene Talente, die mehrere Generationen stilistisch, musikalisch und kulturell vereinen. In ihren Geschichten unter dem Motto "Our Family" erzählen sie, was Familie und Gemeinschaft für sie bedeutet.

CALVIN KLEIN setzt damit weiterhin auf eine digital und sozial orientierte Mentalität, die das Unternehmen in allen Verbraucherkanälen mit Episoden unter dem Slogan "Our Family. MYCALVINS" kommuniziert. Mit über 100 Millionen Impressionen in den digitalen und sozialen Medien in 12 Ländern weltweit und dem Schwerpunkt auf Outdoor-Kleidung in mehreren Schlüsselmärkten soll die MYCALVINS-Kampagne die Follower der Marke CALVIN KLEIN magisch anziehen.

CALVIN KLEIN ist eine globale Lifestyle-Marke, die mutige, progressive Ideale und eine verführerische Ästhetik verkörpert. Mit provokanten Bildern und auffälligen Designs, die die Sinne zum Schwingen bringen, wollen wir unsere Zielgruppe begeistern und inspirieren.

Seit der Gründung im Jahr 1968 durch Calvin Klein und seinen Geschäftspartner Barry Schwartz hat sich die Marke mit ihren klaren, ästhetischen und innovativen Designs die Führungsposition in der amerikanischen Modebranche erkämpft. 2016 erzielten die CALVIN KLEIN Markenprodukte in über 110 Ländern Handelsumsätze von mehr als 8 Mrd. USD. CALVIN KLEIN beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. 2003 wurde das Unternehmen von PVH Corp. übernommen.

PVH, dessen Geschichte über 135 Jahre zurückgeht, zeichnet sich durch das Wachstum von Marken und Unternehmen mit einer bekannten amerikanischen Geschichte aus und wurde zu einem der größten Bekleidungsunternehmen weltweit. Wir beschäftigen über 35.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern weltweit und erzielen mehr als 8 Mrd. USD Einnahmen. Uns gehören die bekannten Marken CALVIN KLEINTOMMY HILFIGERVan HeusenIZODARROWSpeedo,Warner'sund Olga sowie die Internet-zentrierte Unterwäschemarke True & Co. Wir vermarkten verschiedene Produkte unter diesen Namen und anderen national und international bekannten Marken in unserem Eigentum bzw. unter Lizenz.

*Die Marke Speedo ist dauerhaft durch Speedo International Limited für Nordamerika und die Karibik lizenziert.

IMAGE CREDITS: 2018 Willy Vanderperre

CAMPAIGN VIDEO (:30 SEC) TO VIEW: https://youtu.be/90CCjgX0n20

CAMPAIGN VIDEO (:30 SEC) TO EMBED:



