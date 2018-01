Corsearch, ein führender Anbieter von Marken- und Domain-Lösungen, freut sich, bekannt geben zu können, dass Diane Plaut als Global General Counsel und Head of HR in das Unternehmen eingetreten ist. Sie ist Tobias Hartmann, President und CEO des Unternehmens, unterstellt.

Diane Plaut ist ein langjähriges Mitglied des Corsearch Advisory Board sowie eine Kundin und Mitarbeiterin des Unternehmens. Sie bringt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen globaler gewerblicher Rechtsschutz, Verwaltung des geistigen Eigentum-Portfolios, Markenschutz und Durchsetzung der Markenrechte, Gesellschaftsrecht, Datenschutz und Compliance in das Unternehmen ein. Sie tritt in einer Zeit in das Unternehmen ein, in der Corsearch als unabhängiges Unternehmen ein neues Kapitel seiner Geschichte beginnt, nachdem es Anfang des Monats von Audax Private Equity übernommen wurde.

"Diane Plaut ist eine geborene Führungspersönlichkeit, die mit den Produkten und Dienstleistungen von Corsearch und mit unserer Branche innig vertraut ist", so Hartmann. "Ihre Leidenschaft für unser Unternehmen und unser Tätigkeitsgebiet ist für uns von unschätzbarem Wert. Wir sind begeistert, sie in dieser neuen Rolle an Bord zu haben, und freuen uns auf ihren Rat und ihre strategische Führung."

Vor ihrem Wechsel zu Corsearch bekleidete Plaut führende Beraterpositionen bei Diageo North America, Honeywell, Johnson Johnson, CBS Broadcasting, Fross, Zelnick, Lehrman Zissu und in jüngster Zeit bei Schulte Roth Zabel LLP. Sie erwarb einen B.A.-Abschluss an der University of Michigan, einen J.D.-Abschluss an der Emory University School of Law und eine Abschluss in dekorativer Kunst an der Royal Academy of Art in London.

"Corsearch ist ein echter Innovator im Bereich Markenschutz", so Plaut. "Ich nehme diese Position gerne an und freue mich auf die Arbeit mit dem Team von Corsearch. Gemeinsam wollen wir es dem Unternehmen ermöglichen, von all den künftigen großen Chancen zu profitieren."

ÜBER CORSEARCH

Corsearch ist ein vorrangiger Anbieter von Markenverfügbarkeits- und -schutzlösungen für Fachleute. Mithilfe der hochwertigen, intuitiven Tools und des beispielloses Knowhows des Unternehmens können Fachleute ihre Markenrecherchen, Suchergebnisprüfungen, Markenbeobachtungen und Domain-Management-Prozesse effektiv verwalten. Corsearch verfügt über hochqualifizierte Forscher, ein umfangreiche, weltweite Zusammenstellung von Inhalten und kundenorientierte Technologie-Tools, die über die Corsearch-Plattform verfügbar sind. Damit kommen seine Kunden in den Genuss leistungsstarker Markenlösungen in einem immer komplizierter werdenden Wirtschaftsumfeld.

