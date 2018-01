DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Neuverhandlungen der GroKo:

"Schulz, Seehofer, Merkel: Sie alle sind die Verlierer der Bundestagswahl und verfügen bei Weitem nicht mehr über eine große Mehrheit, die den Namen Große Koalition rechtfertigen würde. Sie müssen nun ?einen Pakt schmieden, der ihnen das politische Überleben sichert. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen. Sie sollten sich erinnern, dass sie im Wahlkampf keine Antworten auf die Fragen gegeben haben, die die AfD stark machen: Was unternimmt eine neuerliche Koalition von Union und SPD gegen das Gefühl des Abgehängtseins, das offenkundig in etlichen Landstrichen existiert? Wie nimmt sie den Menschen die Sorge, Opfer der Digitalisierung zu werden oder bald schon die Zuwanderung von Millionen von Flüchtlingen erleben zu müssen? Mögen die Wirtschaftsdaten noch so fulminant sein: Offenkundig ist es wichtiger, neue Antworten auf die gesellschaftlichen Fragen der Zeit zu geben, als auf die Zahl der Arbeitslosen zu verweisen."/yyzz/DP/he

AXC0019 2018-01-23/05:35