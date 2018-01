FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Lage in Syrien:

"Die Konstellationen des Krieges mögen sich in Syrien ändern. Der Krieg aber bleibt. Die Türkei und die syrischen Kurden bilden derzeit nur eine Front. Wenige Kilometer östlich von Afrin stehen sich türkische und amerikanische Soldaten gegenüber, am Euphrat im Osten Syriens iranische und amerikanische Einheiten. Unmittelbar vor den Golanhöhen haben sich iranische Revolutionswächter eingegraben, die Israel bedrohen. Die Vergangenheit hat gezeigt, wie nahe Syrien an Europa liegt. Jede neue militärische Aktion schafft neue Flüchtlinge. Auch in Afrin, wo viele Syrer aus Aleppo Zuflucht vor dem Krieg gefunden haben. Sie wollen sich jetzt nicht von der Türkei "befreien" lassen."/yyzz/DP/he

AXC0020 2018-01-23/05:35