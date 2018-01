Weltweite Umfrage kombiniert Daten und Meinungen von mehr als 500 Entscheidungsträgern der Branche, um die aktuellen Herausforderungen und künftigen Chancen der Infrastruktur zu bestimmen

Die Infrastruktur wird weiterhin eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielen, wird aber außerhalb der Branche unterbewertet: 82 Prozent der Befragten weltweit zufolge sind angemessene Investitionen in Infrastrukturprojekte für den nationalen Wohlstand von entscheidender Bedeutung.

Die Fachleute der Branche sind sehr engagiert, aber auch frustriert: 67 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass sich die Branche nicht schnell genug entwickelt, um den sich ändernden Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden.

Knappe Infrastrukturfinanzen behindert den Fortschritt: 39 Prozent zufolge ist der Mangel an öffentlichen Mitteln einer der Hauptgründe dafür, dass die zivile Infrastruktur nicht mit den Bedürfnissen der Gesellschaft Schritt hält.

AECOM (NYSE:ACM), ein führendes, voll integriertes globales Infrastrukturunternehmen, veröffentlichte heute seinen ersten globalen Forschungsbericht The Future of Infrastructure, in dem Umfragedaten und Meinungen von mehr als 500 Entscheidungsträgern der Branche aus großen Unternehmen in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum zusammengetragen werden. Acht von zehn Befragten teilen die Auffassung, dass dies eine entscheidende Phase für die Branche ist vor diesem Hintergrund untersucht der Bericht die Probleme, Prioritäten und Potenziale bei der Umsetzung großer Infrastrukturprojekte in der ganzen Welt. Der Bericht The Future of Infrastructure ist abrufbar unter: infrastructure.aecom.com

"Infrastrukturnetze und -systeme rund um den Globus sind großen Belastungen ausgesetzt. Inmitten der Urbanisierung, des Klimawandels und des rasanten technologischen Fortschritts reicht es nicht mehr aus, die bestehende Kluft zu verringern. Wir müssen vielmehr einen gewaltigen Sprung nach vorn machen", sagte Michael S. Burke, Chairman und Chief Executive Officer von AECOM. "Unser Bericht macht deutlich, dass wir durch eine Bündelung der klügsten Köpfe, Ausbildung und des Einsatzes von mehr Fachkräften und der Nutzung neuer digitaler Werkzeuge gemeinsam eine bessere Zukunft durch Infrastruktur schaffen können. Eine hochwertige Infrastruktur birgt Potenzial für Transformationen und das hinzubekommen geht alle an."

Vor dem Hintergrund, dass Staaten auf der ganzen Welt mit einer beispiellosen Komplexität und Transformation konfrontiert sind, zeigt der Bericht The Future of Infrastructure, wie die Entwicklung der Infrastruktur durch die rasche Urbanisierung, den demografischen Wandel und das Voranschreiten des digitalen Zeitalters erschwert wird. Konkret geht der Bericht auf die Finanzierungs- und Investitionslücke, die wachsende Notwendigkeit einer belastbaren Infrastruktur, den sich wandelnden Personalbedarf und die Frage ein, wie der Sektor sich rasch erneuern kann.

Im Folgenden sind bedeutende Erkenntnisse des Berichts aufgeführt:

Gesetzesänderungen und innovative Finanzierungsmodelle sind notwendig, um Hindernisse zu beseitigen und dem öffentlichen Sektor einen besseren Zugang zu privater Finanzierung zu ermöglichen. 90 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass innovative Finanzierungsmodelle die Finanzierungslücke überbrücken können.

Zukunftssicherheit und Schutz vor Cyber- und physischen Angriffen sind für alle bestehenden Netze und Systeme unerlässlich. 71 Prozent der Befragten geben an, dass ein größerer Cyberangriff oder eine stadtweite Verkehrsstörung in naher Zukunft wahrscheinlich ist.

Im Zuge des Anbruchs der vierten industriellen Revolution muss die Infrastrukturbranche die Projektplanung und -durchführung überdenken. Vernetzte Fachkenntnisse sind die Voraussetzung für eine nahtlose Herangehensweise. 71 Prozent sind der Meinung, dass viele der herkömmlichen etablierten Herangehensweisen an die Projektabwicklung nicht den Anforderungen der heutigen großen, komplexen Programme genügen.

"Wir wissen, dass eine sichere, geschützte und belastbare Infrastruktur für das Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt von entscheidender Bedeutung ist", ergänzte Burke. "Die Branche muss innovationsbereit sein und neue Wege finden, um Projekte schneller, intelligenter und besser zu finanzieren und durchzuführen."

The Future of Infrastructure besteht aus zwei Teilbereichen. Erstens führte AECOM eine Online-Umfrage unter 509 Fachleuten der zivilen Infrastruktur aus drei Regionen durch: Asien-Pazifik, Europa und Nordamerika. Die Befragten sind in einer Reihe von Sektoren tätig, die mit der zivilen Infrastruktur zusammenhängen, und alle arbeiten an Projekten mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar, wobei fast die Hälfte (43 Prozent) an Projekten mit einem Volumen von mehr als 500 Millionen US-Dollar arbeitet. AECOM wurde nicht namentlich als Sponsor der Untersuchung genannt. Zweitens führte AECOM qualitative Befragungen mit einer Reihe von Führungskräften in der zivilen Infrastrukturbranche durch, bei denen AECOM als Sponsor der Untersuchung genannt wurde. Die Teilnehmer erhielten keine Aufwandsentschädigung für ihre Zeit und ihre Antworten.

Über AECOM

