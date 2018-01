Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Die Dieselkrise und Fehler in der Modellpolitik setzen der VW-Tochter Audi zu. Nicht nur der Bestseller A4, sondern auch andere Modelle laufen schlechter als geplant. Audi-Chef Rupert Stadler will mit einer Investitionsoffensive gegensteuern. So soll das Krisenmodell komplett renoviert werden, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. In zwei Schritten erhält der A4 unter anderem eine neue Front, für das Modelljahr 2019 eine neue Karosserie und neue Motoren. "Im Prinzip entsteht ein neues Auto", heißt es im Konzern. Bis zu 700 Millionen Euro könnte die Operation kosten. Audi will die Zahlen nicht kommentieren. (Handelsblatt S. 4f/SZ S. 17)

DEUTSCHE TELEKOM - Der Plan des neuen T-Systems-Chefs Adel Al-Saleh, die Telekom-Großkundentochter aufzuspalten, stößt auf harte Kritik. Der Gesamtbetriebsrat vermutet die Gründung einer Art "Bad Bank" und wirft der Unternehmensführung "Kontrollwahn" vor. (Handelsblatt S. 16)

DEUTSCHE BÖRSE - Mit großem Ehrgeiz und großer Zuversicht hat Theodor Weimer sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse angetreten. "Ich will etwas bewegen bei der Deutschen Börse und am Finanzplatz Deutschland und am Finanzplatz Frankfurt", sagte Weimer auf der Jahreseröffnung des Börsenbetreibers. Die Deutsche Börse habe "mannigfaltige Wachstumsmöglichkeiten". Weimer verwies auf das Datengeschäft, Risikomanagement, den Nachhandel sowie neue Produkte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe und Anleihen. "Wir können und wir wollen und wir werden wachsen." Der Post-Brexit biete Frankfurt ein historisches Zeitfenster. Weimer, der zum Jahresbeginn die Nachfolge von Carsten Kengeter angetreten hat, betonte, das Unternehmen müsse auch ohne transformatorische Akquisition für die Aktionäre attraktiv sein. Doch seien Zukäufe Teile des Pflichtprogramms. (Börsen-Zeitung S. 1)

R+V - Der Versicherer R+V leidet unter Filialschließungen. Jetzt sollen die Abschlüsse übers Online-Banking kommen. "Die Genossenschaftsbanken sind in der Tat in einer schwierigen Transformation", sagt R+V-Vorstandschef Norbert Rollinger. Aber Rollinger hat klare Vorstellungen, wie er einen möglichen Rückgang im Vertrieb ausgleichen kann: "Da hilft uns die Digitalisierung", sagt er, "mehr als 50 Prozent der Bankkunden nutzen Online-Banking." Sein Plan: "Wir wollen in den Prozess des Online-Bankings reinkommen." (SZ S. 18)

INSTONE - Das IPO-Jahr 2018 beginnt fulminant. Neben dem Siemens-Spin-off Healthineers und Dermapharm macht nun auch der Immobilienentwickler Instone Ernst mit seinen Börsenplänen. Das Unternehmen mit Sitz in Essen will sich über eine reine Privatplatzierung im Prime Standard der Börse Frankfurt listen lassen und durch die Ausgabe neuer Aktien brutto rund 150 Millionen Euro einnehmen. Weitere Papiere soll der Altaktionär Activum SG abgeben - in unbekanntem Umfang. Marktschätzungen zufolge könnte sich das Volumen auf 700 Millionen Euro belaufen. Instone setzt auf steigende Nachfrage nach Wohnraum in den Top-8-Städten Deutschlands, wie CEO Kruno Crepulja im Interview der Börsen-Zeitung sagt. (Börsen-Zeitung S. 7)

UBER - Der Fahrdienst Uber möchte helfen, Fahrverbote erträglicher zu machen. Dafür werden Elektroautos angeschafft. In Deutschland ist ein Neuanfang notwendig, sagt der Uber-Chef Dara Khosrowshahi in einem Interview. Er will den Konzern 2019 an die Börse bringen. (FAZ S. 26/Welt S. 11)

AMAZON - Der Internetkonzern Amazon schafft die Warteschlange ab. Im ersten Supermarkt des Konzerns steckt der Kunde seine Waren in Papiertüten und trägt sie einfach aus dem Laden. Ein System mit Kameras unter der Decke erkennt automatisch alle Produkte - und die Käufer. (SZ S. 15/FAZ S. 17)

ETIHAD - Die Golf-Airline Etihad tauscht nicht nur bei zwei Beteiligungen die Chefs aus - die neue Strategie lässt sogar Kooperationen mit dem Erzrivalen Emirates zu. Damit reagieren die Herrscher in Dubai und Abu Dhabi auf Überkapazitäten und den Preisdruck im Markt. (Handelsblatt S. 14)

