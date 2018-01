Die Regal-Beloit Corporation (ISIN: US7587501039, NYSE: RBC) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,26 US-Dollar je Aktie. Dies ist die 231. Dividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 13. April 2018 (Record date: 29. März 2018). Das Unternehmen schüttet auf das Jahr gerechnet 1,04 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 78,95 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...