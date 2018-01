Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -



Uns sind zahlreiche unabhängige Beschwerden von potenziellen Kunden bekannt geworden, die erklären, dass sie von einem gewissen Herrn Isaac Asare Nkansah (siehe nebenstehendes Foto), geboren am 10. März 1979 in Ghana, angegangen wurden. Dieser behauptet, als ernannter Vertreter von Bachmann & Welser Capital zu agieren, und betrügt Kunden mit dem Versprechen, Bankinstrumente für sie zu arrangieren.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/631994/Isaac_Asare_Nkansah.jpg )



Wir möchten die Öffentlichkeit warnen und darauf hinweisen, dass Bachmann & Welser Capital Ltd in keiner Weise mit Isaac Asare Nkansah assoziiert ist.



Der Betreffende ist nicht durch uns ernannt, und wir möchten jeden, der von ihm angesprochen wird, dringend bitten, sich unverzüglich mit der nächstgelegenen Strafverfolgungsbehörde in Verbindung zu setzen.



Informationen zu Bachmann & Welser Capital



Bachmann & Welser Capital Ltd ist ein in Großbritannien ansässiger Standby Letter of Credit- und Trade Finance-Spezialist. Das von erfahrenen ehemaligen City of London-Kapitalgebern und Investmentbankern gegründete Unternehmen ist durch seine weltweiten Partnerschaften in der Lage, seinen Kunden einzigartige Finanzlösungen anzubieten.



Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.bachmannwelser.com. Alternativ können Sie uns auch telefonisch unter folgender Rufnummer erreichen: +44(0)131-357-0361



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:



Sarah Atkins



Media Relations Officer



Sarah.Atkins@bachmannwelser.com



OTS: Bachmann & Welser Capital Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129165 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129165.rss2