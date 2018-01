The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1756683659 KRED.F.WIED.18/23 MTN SK BD01 BON SEK N

CA XFRA XS1757382079 WORLD BK 18/23 MTN BD01 BON MXN N

CA XFRA XS1757690562 WORLD BK 18/22 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS1758716085 CROWN EUROPEAN HLGS 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1758723883 CROWN EUROPEAN HLGS 18/26 BD01 BON EUR N

CA 77AA XFRA US0402212023 ARGOS THERAPEUTICS DL-001 EQ00 EQU EUR N

CA 1HB1 XFRA US42237K3005 HEAT BIOLOGICS DL-,0002 EQ00 EQU EUR N

CA MMRB XFRA CA56781Y3005 MARIFIL MINES LTD EQ00 EQU EUR N