The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0310175531 MONDELEZ INTL 16-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DB7XKY9 DT.BANK MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RQBD8 HESSEN SCHA.13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1A94 LB.HESS.-THR. IHS 16/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5615 LDSBK.SAAR IHS S.561 BD01 BON EUR N

CA CBXA XFRA XS1350852866 CT.BK.SAV.BKS 16/18FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA CA368271AR38 GAZ METROPOL. 2027 BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000HSH3NN2 HSH NORDBANK IS S.1166 BD02 BON EUR N

CA XFRA US500769GL25 K.F.W.ANL.V.15/2018 DL BD02 BON USD N

CA XFRA US966387AG72 WHIT PETRLM 13/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0479541699 GAS NATURAL CM 10/18 MTN BD02 BON EUR N

CA B6FE XFRA XS0563730984 BQUE F.C.MTL 10/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0583616239 BELARUS 11/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0868033563 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1021817355 FCA BNK (IE BR.)14/18 MTN BD02 BON EUR N

CA 2A2B XFRA XS1174814415 ALD 15/18 MTN BD02 BON EUR N

CA 4I32 XFRA AT0000856521 AMUNDI EUROP.BLUE CH.ST.A FD00 EQU EUR N