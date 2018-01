The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1ZGE4 AUSTRIA 18/28 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6301509012 AB INBEV 18/24 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1A6X7 LBBW STUFENZINS 16/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1B068 LBBW STUFENZINS 16/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DZ70 LBBW DL-STUFENZINS 17/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB1P0A1 LBBW DL-STUFENZINS 18/21 BD00 BON USD N

CA XFRA US06051GGY98 BANK AMERI. 2022 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US06051GGZ63 BANK AMERI. 2026 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US06051GHA04 BANK AMERI. 2049 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US25152R7D94 DT.BANK IS.DL 17/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US38141GWT74 GOLDMAN SACHS GRP 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US38141GWU48 GOLDMAN SACHS 18/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US38141GWV21 GOLDMAN SACHS 18/29 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US45950KCM09 INTL FIN. CORP. 18/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US47233JBH05 JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 BD01 BON USD N

CA XFRA US61744YAM03 MORGAN STANLEY 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US61744YAN85 MORGAN STANLEY 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US61744YAP34 MORGAN STANLEY 18/29 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QBW78 TORONTO-DOM.BK18/21MTNFLR BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QBX51 TORONTO-DOM. BK 18/21 MTN BD01 BON USD N

CA 1TZA XFRA XS1735613264 T-SOLAR FIN. 2017/37 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1744744191 MAZEDONIEN 18/25 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1748883458 TRICERATOPS CAP. 18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1755429732 ECUADOR 18/28 REGS BD01 BON USD N