FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4NS9 HSH NORDBANK MZC 1 14/19 0.000 %

XFRA DE000HSH40J4 HSH NORDBANK MZC 14 15/26 0.000 %

XFRA DE000HSH4NT7 HSH NORDBANK MZC 2 14/21 0.001 %

LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.335 EUR

CXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.685 EUR

XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.049 EUR

CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.408 EUR

9FS XFRA MXP690491412 GR.FIN.SANTANDER MEXICO B 0.012 EUR

WER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.770 EUR

GOL1 XFRA DE000A1KQXX5 GOLDEN GATE IS.11/14 0.001 %

COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.311 EUR

XFRA DE000HSH6JL7 HSH NORDBANK EK1 17/19 0.001 %

V50D XFRA FR0010908251 AMUNDI ETF EU.ST.50 DR D 0.300 EUR