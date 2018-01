FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

THF XFRA US8829041057 THAI FD INC. DL-,01

07R XFRA AU000000HAR2 HARANGA RESOURCES LTD

1HB XFRA US42237K1025 HEAT BIOLOGICS DL-,0002

77A XFRA US0402211033 ARGOS THERAPEUTICS DL-001

MMRA XFRA CA56781Y2015 MARIFIL MINES LTD