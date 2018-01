FRANKFURT (Dow Jones)--Der designierte thüringische SPD-Vorsitzende Wolfgang Tiefensee hat Parteichef Martin Schulz aufgefordert, auf ein Ministeramt in einer möglichen großen Koalition zu verzichten. Nach der Bundestagswahl hatte der Kanzlerkandidat Schulz öffentlich ausgeschlossen, einen Kabinettsposten in einer Regierung von Angela Merkel (CDU) zu übernehmen.

"Eine 180-Grad-Wende in dieser Frage würde die Glaubwürdigkeit von Martin Schulz erschüttern", sagte Tiefensee der Zeitung Die Welt. "Er sollte im eigenen Interesse möglichst schnell klarmachen, dass er nicht in ein Kabinett Merkel eintreten will." Tiefensee fügte hinzu, es sei "niemandem zu erklären, wenn Martin Schulz nun ein Ministeramt anstrebt."

Der thüringische Wirtschaft- und Wissenschaftsminister forderte außerdem die CDU-Vorsitzende Angela Merkel auf, ihr Amt als Kanzlerin in zwei Jahren zur Verfügung zu stellen. "Es wäre ein Beweis politischer Klugheit, wenn Frau Merkel nun erklärt, dass sie sich in zwei Jahren als Kanzlerin neu dem Votum des Bundestages stellt."

Tiefensee soll auf einem Parteitag am 11. März auf Vorschlag des Vorstandes zum thüringischen SPD-Chef gewählt werden. Andreas Bausewein war zum Jahresende zurückgetreten.

January 23, 2018 01:06 ET (06:06 GMT)

