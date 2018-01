Trump macht ernst mit seiner "Amerikas zuerst"-Politik. Zugunsten von US-Haushaltsgeräte-Herstellern hat der US-Präsident Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solaranlagen verhängt.

US-Präsident Donald Trump hat am Montag Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solaranlagen verhängt. Mit der Entscheidung sollten "ernste Schäden" für heimische Hersteller wettgemacht werden, sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer. Insbesondere in China und Südkorea, von wo viele der mit dem Zoll belegten Produkte stammen, löste die Ankündigung heftige Kritik aus. Das Handelsministerium in Peking erklärte, die USA sorgten für weitere Erschütterungen ...

