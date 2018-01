Vor dem offiziellen Börsenstart notiert der Dax bereits deutlich über der Marke von 13.500 Punkten. Für Erleichterung bei Investoren sorgte die Einigung von US-Demokraten und Republikanern auf einen Zwischenhaushalt.

Die Kursrally an der Wall Street und in Asien bringt auch die Börsianer in Deutschland in Kauflaune. Der Dax wird am Dienstag nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern höher in den Handel starten und hat gute Chancen, Rekorde zu brechen. Am Montag hatte er 0,2 Prozent höher bei 13.463,69 Punkten geschlossen.

Vor dem offiziellen Börsenstart notiert das Marktbarometer bereits deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...