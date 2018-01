Neuer Platzhirsch im TecDAX! Wirecard hat inzwischen einen Börsenwert von 13.5 Mrd. Euro. Damit wurden Telefonica Deutschland als auch United Internet in Bezug auf die Kapitalisierung auf die Plätze 2 und 3 verwiesen. Die Chancen für Wirecard in den DAX 30 aufzusteigen werden immer besser. Per Ende Dezember 2017 werden beim Börsenwert Rang 31 und beim Handelsumsatz ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...