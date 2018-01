FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Talanx, Muttergesellschaft der Hannover Rück, verstärkt sich mit einem Zukauf in einem seiner Kernmärkte. Wie der MDAX-Konzern am Dienstagmorgen mitteilte, übernimmt Talanx 99,4 Prozent der Anteile an der türkischen Sachversicherungsgesellschaft Liberty Sigorta von der US-amerikanischen Liberty Mutual Gruppe. Finanzielle Einzelheiten nannten die Hannoveraner allerdings nicht.

Die Akquisition in der Türkei ermögliche es Talanx, ihre Präsenz in einem der Kernmärkte der Gruppe zu stärken, so der Konzern weiter. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden und soll im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden. Die Übernahme bringe die Talanx näher an ihr strategisches Ziel, in ihren Kernmärkten jeweils unter den Top 5 der Versicherer zu sein.

HDI Sigorta operiert seit 2006 im türkischen Markt für Sachversicherungen. Die Gesellschaft bietet Versicherungsleistungen über ihre 305 Mitarbeiter, neun regionale Standorte und mehr als 1.350 Versicherungsmakler und -agenten sowie 1.200 Bankfilialen an. Im Jahr 2016 betrug das Bruttoprämienvolumen von HDI Sigorta 261 Millionen Euro, was einem Marktanteil von 2,5 Prozent entsprach.

January 23, 2018

