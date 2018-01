Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Prudential verkauft sein vietnamesisches Verbraucherfinanzgeschäft Prudential Vietnam Finance Company Ltd für 151 Millionen US-Dollar an eine Tochter der südkoreanischen Shinhan Financial Group Ltd. Mit der Tochter Shinhan Card Ltd vereinbarte der britische Finanzdienstleister zudem eine neue langfristige Allfinanz-Partnerschaft in Vietnam und Indonesien.

Prudential Vietnam wurde 2006 gegründet und ist laut dem Mutterkonzern gemessen am ausstehenden Kreditvolumen das viertgrößte Verbraucherfinanzgeschäft des Landes.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2018 01:59 ET (06:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.