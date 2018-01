-------------------------------------------------------------- Kontakt aufnehmen http://ots.de/DQc37 --------------------------------------------------------------



Der Markt für klassische Zahlungsverkehrsleistungen im Geschäftskundensegment ist nahezu vollständig transparent.



Den meisten Marktteilnehmern scheint dennoch die Transparenz über die Auswirkungen auf den Ertrag (auf Seiten des Kreditinstituts) bzw. den Aufwand (auf Seite der Unternehmen) aus der Kontoführung zu fehlen. Oder wie lässt sich sonst erklären, dass alleine in den 14 untersuchten Großstädten Deutschlands (Städte mit über 500.000 Einwohnern) der Unterschied zwischen dem regional günstigsten und dem regional teuersten Anbieter bei einem durchschnittlichen Nutzungsverhalten teilweise bei über 100% liegt?



Aus Sicht der QIDF-Unternehmensgruppe bestätigen die Ergebnisse der Studie, dass die marktanteilsstarken Regionalbanken versuchen, ihre Marktposition dazu zu nutzen, mit höheren Preisen im Giro-Zahlungsverkehr die Ertragslage zu verbessern und die hohen Kostenstrukturen des Filialnetzes abzudecken.



Über die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung (QIDF):



Die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung (QIDF) (www.qualitaet-in-der-finanzberatung.de) ist eine unabhängige Unternehmensberatung in der Finanzdienstleistungsbranche, welche sich auf die Beratungsqualität fokussiert und dabei am DIN-Regelwerk (aktuell der DIN SPEC 77222 - künftig die DIN-Norm 77230) orientiert. Im Jahr 2018 wird auch ein DIN-Standard für die Finanzanalyse von Geschäfts- und Gewerbekunden entwickelt bzw. veröffentlicht.



Die QIDF ist das Mutterhaus der QIDF-Gruppe (www.QIDF-Gruppe.de) und besteht aus drei Abteilungen: QIDF-Analyse, QIDF-Konzeption und QIDF-Training.



