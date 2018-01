Heute startet in Davos das Weltwirtschaftsforum. Politiker und Topmanager diskutieren große globale Probleme. Am Dienstag präsentiert Kanadas Premierminister Justin Trudeau seine Agenda für den Vorsitz der G7-Staaten.

Das World Economic Forum wartet 2018 mit einer Rekordzahl von Top-Politikern auf: Stolze 70 Staats- und Regierungschefs tummeln sich dieses Jahr in den Graubündner Alpen, um die großen globalen Probleme zu diskutieren. Und zum Start des Wirtschaftsgipfels am Dienstag geht es gleich hochkarätig los: Kanadas Premierminister Justin Trudeau wird am Abend seine Agenda für den Vorsitz der G7-Staaten präsentieren, den das Land seit Anfang Januar innehat.

Kanadas Plan für das Bündnis sieben westlicher Staaten hat viele Schnittmengen mit den Themen des Weltwirtschaftsgipfels: So will Trudeau die internationalen Krisen bekämpfen, den Kampf gegen den Klimawandel verstärken sowie mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und ein stabiles Sicherheitsgerüst für die Welt schaffen. Dazu hat er im Juni zum G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in die kanadische Provinz Quebec geladen.

Doch

