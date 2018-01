Der DAX legte gestern um 0,22 Prozent zu und beendete den Handel bei 13.464 Punkten. Damit setzte sich die am vergangenen Freitag begonnene Rallye in Richtung Allzeithoch bei 13.525 Punkten fort. Die Long-Szenarien: Eröffnet der DAX leicht im Plus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...