Franklin ist eine Möwenart, die sich durch besondere Ausdauer auf ihren Zugwegen auszeichnet. So schnittig wie der Vogel kommt auch das gleichnamige und erste Modell der jüngst wiederbelebten, thüringischen Fahrradmanufaktur MÖVE daher.

Am Franklin? ist kaum ein Kabel sichtbar, eine dezente Speziallackierung erinnert an das Gefieder einer Möwe, die optionalen Alu-Hohlkammerprofil- Schutzbleche schmiegen sich besonders nah an den Reifen, das Rücklicht ist im Gepäckträger integriert. Nur ein Detail bricht mit dem modernem Understatement: Der Antrieb. Das Kettenblatt wirkt oval, die Pedalkurbel länger und auch sonst scheint an der Stelle mehr verbaut zu sein als bei einem konventionellen Fahrrad. Cyfly? heißt das patentierte Stück deutscher Ingenieurskunst und verspricht nichts weniger, als das Drehmoment beim Treten um bis zu 30 % zu steigern. Leichteres Anfahren und Halten der Geschwindigkeit sind die Folge - mit reiner Muskelkraft, ohne elektrische Unterstützung wohlgemerkt.

Drei Jahre Entwicklungszeit mit starken Partnern

Dafür haben die MÖVE-Ingenieure drei Jahre Entwicklungsarbeit investiert und sowohl mit bekannten Größen wie Schaeffler als auch mit hoch spezialisierten Unternehmen aus Nischenmärkten ...

