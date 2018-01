Der Bitcoin, die bekannteste Kryptowährungen der Welt, verzeichnet heute den 3. Tag in Folge Verluste, so dass die Bären bereit sind das 2-Monatstief von 9231 $ zu testen, welches am letzten Mittwoch gebildet wurde. Aktuell beträgt der Tagesverlust -10 % bei 10.345 $, womit die Abwärtskorrektur aus dem Bereich knapp vor 13K $ ausgebaut wird. Der Abverkauf ...

