Die BOC Group ist stolz, das neue ADOIT vorstellen zu dürfen. Unter vielen spannenden Neuerungen liefert ADOIT 8.3 nun auch maßgeschneiderte Workflows, um Anpassungen an sich laufend ändernde Unternehmensarchitekturen spielend zu verwalten.

BOC Group, führender Hersteller von Softwarelösungen für weltweit anerkannte Managementkonzepte, stellt mit ADOIT 8.3 die nächste Evolutionsstufe der 100% web-basierten EAM-Suite vor. ADOIT 8.3 erlaubt wertvolle Einblicke in Unternehmensarchitekturen in einer verständlichen und entscheidungsunterstützenden Form. Die EAM-Suite erlaubt Ihnen, Ihre Unternehmensarchitektur- oder IT-Management-Initiative unkompliziert zu starten, und bislang fragmentierte oder schwer auffindbare Informationen durch deren Vernetzung in wenigen Klicks in Business Values zu verwandeln.

In weit über 1.000 Umsetzungsprojekten weltweit konnte die BOC Group wertvolle Erfahrungen sammeln, die die Weiterentwicklung von ADOIT stets positiv beeinflusst haben. So erlauben die neuen Workflow-Fähigkeiten und Statusfilter in ADOIT 8.3 die einfache Steuerung des Lebenszyklus Ihrer Unternehmensarchitektur-Dokumentation.

"Die Gestaltungselemente einer Organisation sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Vielmehr unterliegen diese einer ständigen Veränderung. Auch die Architekturdokumentation muss aktuell gehalten werden. Mit dem neuen Freigabeworkflow bleiben alle Änderungen nachvollziehbar. Die arbeitsteilige Erstellung wird durch Kontroll- und Freigabemechanismen noch besser unterstützt.", hebt Christoph Moser, ADOIT Produktmanager, den großen Vorteil für Unternehmen vor.

Details zu den Feature-Highlights von ADOIT sind auf der BOC Group Website verfügbar. Die Berater der BOC Group stehen gerne bereit, Interessenten das neue ADOIT 8.3 in kostenfreien, unverbindlichen Demos näher zu bringen.

Über die BOC Group

Die BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für das effektive und umfassende Prozess-, Performance- und Unternehmensarchitektur-Management. Mithilfe unserer Produkte und Services bieten wir Unternehmen die notwendigen Werkzeuge, um sich auf die wertschöpfenden Aufgaben konzentrieren zu können.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADOIT vertrauen, zählen unter anderem Allianz, PostFinance, Raiffeisen Bank, Vienna International Airport und Volksbank Wien.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180123005633/de/

Contacts:

BOC Österreich

Mag. Gerhard Schweng

Market Development Manager

+43-1-905 10 81-0

gerhard.schweng@boc-group.com

oder

BOC Deutschland

Anna Mohn

Leiterin Marketing und Kommunikation

+49-(0)30-2269-2510

anna.mohn@boc-de.com

oder

BOC Schweiz

Giovanni Rotondaro

Business Development Manager

+41-52-26 03 75-0

giovanni.rotondaro@boc-ch.com