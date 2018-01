Bad Marienberg - Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) hat am Montag mit einer Berliner Projektentwicklungsgesellschaft mit langjähriger Erfahrung einen Vertrag über den Verkauf der 75% der Geschäftsanteile ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft ACCENTRO Gehrensee GmbH, die ein Grundstück mit rd. 41.500 qm in Berlin Lichtenberg hält, abgeschlossen, so die ACCENTRO Real Estate AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...