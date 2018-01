Der DAX ist zunächst relativ verhalten in die neue Handelswoche gestartet, nahm zum Abend hin dann sein Allzeithoch ins Visier und konnte dieses zur Markteröffnung am Dienstag toppen. Aber auch wenn der Grundmodus auf den ersten Blick super-bullish anmutet, ist vor der EZB-Sitzung am Donnerstag meinerseits gefühlt eher mit wenig Action zu rechnen. Abzuwarten ...

