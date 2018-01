Die Datagroup SE (ISIN: DE000A0JC8S7) veröffentlicht heute die testierten Zahlen des Geschäftsjahres 2016/2017.

Nach der signifikanten Steigerung des Umsatzes und einem überproportionalen Anstieg aller Ertragskennzahlen soll die Dividende von 30 auf 45 Cent je Aktie erhöht werden. Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine Fortsetzung der dynamischen Entwicklung.

Die testieren Zahlen bestätigen die bereits Ende November veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Demnach steigerte DATAGROUP im Geschäftsjahr 2016/2017 (30.09.2017) die Umsatzerlöse um 27,6 % auf 223,1 Mio. Euro (im Vj. 174,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg überproportional um 41,6 % auf 27,0 Mio. Euro (19,1 Mio. Euro), die EBITDA-Marge beträgt 12,1 % (10,9 %). Damit übertrifft DATAGROUP nach zweifacher Anhebung seine Jahresprognose (22 - 23 Mio. Euro) für das EBITDA deutlich und erreicht auch beim Umsatz den oberen Rand der zuletzt ausgesprochenen Guidance von 215 - 225 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs ebenfalls überproportional um 46,7 % und erreichte 18,6 Mio. Euro (12,7 Mio. Euro), das entspricht einer EBIT-Marge von 8,3 % (7,2 %).

"Seit dem Geschäftsjahr 2016/2017 kommen die strategischen Entscheidungen aus unserer Agenda 2020 voll zum Tragen: Die Produktivierung unserer Dienstleistungen in der CORBOX, der systematische Abbau von niedrigmargigem "time-and-material"-Geschäft und zielgerichtete M&A-Aktivitäten beflügeln die Leistungsfähigkeit unserer Organisation - das zeigt sich in allen Kennzahlen", so DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. "Wir haben bei Umsatz und Ertrag abermals neue Rekordmarken gesetzt." Der Periodenüberschuss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...