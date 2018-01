LUTON (dpa-AFX) - Steigende Passagierzahlen haben dem britischen Billigflieger Easyjet im ersten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem profitierte Easyjet vom Aus von Air Berlin und der britischen Airline Monarch sowie Problemen bei Alitalia und abgesagten Flügen bei Ryanair.

Die Erlöse seien in den drei Monaten bis Ende Dezember um 14,4 Prozent auf 1,14 Milliarden britische Pfund (rund 1,3 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag in Luton mit. Experten hatten mit weniger gerechnet. Der Rivale von Ryanair und Lufthansa beförderte 18,8 Millionen Passagiere - ein Plus von 8,0 Prozent. Die Aktie von Easyjet legte im frühen Handel um 5,5 Prozent zu./mne/she/jha/

ISIN GB00B128C026 IE00BYTBXV33 DE0008232125 GB00B7KR2P84

AXC0079 2018-01-23/09:16