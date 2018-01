Daimler: Neue Absatzrekorde

Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) hat 2017 so viele Autos verkauft wie noch nie zuvor. Risiken lauern in den USA und China. Mit einer neuen Aktienanleihe können auch eher vorsichtige Anleger in Daimler investieren.

Daimler hat 2017 beim Pkw-Absatz das siebte Rekordjahr in Folge eingefahren. Wie der Konzern mitteilte, verkaufte die Sparte Mercedes-Benz Cars weltweit 2.424.369 Fahrzeuge - ein Plus von 8,8 Prozent. Die Hausmarke mit dem Stern steigerte dabei die Verkäufe um 9,9 Prozent auf 2.289.344 Einheiten. Angesichts der guten Nachrichten verwundert es nicht, dass die Daimer-Aktie im Aufwind ist. Mit rund 74 Euro kostet das Papier aktuell so viel wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Daimler-Chart: boerse-frankfurt.de

Ob es in dem Stil weitergeht, ist ungewiss. Denn insbesondere aus den USA kamen zuletzt eher weniger erfreuliche Nachrichten. Nach vorläufigen Zahlen verbuchte der für die deutschen Hersteller wichtige US-Automarkt erstmals seit der Finanzkrise 2008 einen Absatzrückgang. 2018 dürfte es nach Einschätzung von Branchenexperten weiter abwärts gehen. Als entscheidend gilt insbesondere die Entwicklung der Zinsen. Auch die hohe Abhängigkeit der deutschen Autobauer vom Markt in China birgt Risiken. Bereits im Jahr 2019 sollen Hersteller nach dem Willen der chinesischen Regierung mindestens zehn Prozent Elektroautos verkaufen, ein Jahr später bereits zwölf Prozent. Ansonsten drohen empfindliche Strafen. Und als wäre das noch nicht genug, müssen sich Daimler & Co. nun auch noch mit einem etwas stärkeren Euro herumschlagen.

