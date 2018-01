Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of Japan behält lockere Geldpolitik bei

Die Bank of Japan rüttelt nicht an ihrem geldpolitischen Kurs. Nach der Sitzung des geldpolitischen Rats teilte die japanische Notenbank am Dienstag mit, es wird weiterhin eine Rendite von rund null Prozent auf zehnjährige Staatsanleihen angestrebt. Zudem bleibt der Zinssatz für kurzfristige Einlagen bei minus 0,1 Prozent. Die Entscheidung fiel im Rat mit acht zu eins Stimmen. Die Bank of Japan hielt auch an ihrer Ansicht fest, dass die Inflation in zwei Jahren wahrscheinlich 2 Prozent erreichen wird. Zudem sicherte die Notenbank zu, jährlich Staatsanleihen für 80 Billionen Yen zu kaufen.

Euro-Minister geben grundsätzlich grünes Licht für neue Hilfsmilliarden an Athen

Die Finanzminister der Eurozone haben grundsätzlich grünes Licht für die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden an Griechenland gegeben. Im Februar sollten weitere 5,7 Milliarden Euro an das hoch verschuldete Land gehen, wenn noch einige ausstehende Reformforderungen der Gläubiger erfüllt seien, teilte die Eurogruppe nach einem Treffen in Brüssel mit. Im Frühjahr könne dann die Auszahlung einer weiteren Milliarde folgen.

Tiefensee fordert von SPD-Chef Schulz Verzicht auf ein Ministeramt

Der designierte thüringische SPD-Vorsitzende Wolfgang Tiefensee hat Parteichef Martin Schulz aufgefordert, auf ein Ministeramt in einer möglichen großen Koalition zu verzichten. Nach der Bundestagswahl hatte der Kanzlerkandidat Schulz öffentlich ausgeschlossen, einen Kabinettsposten in einer Regierung von Angela Merkel (CDU) zu übernehmen. "Eine 180-Grad-Wende in dieser Frage würde die Glaubwürdigkeit von Martin Schulz erschüttern", sagte Tiefensee der Zeitung Die Welt. "Er sollte im eigenen Interesse möglichst schnell klarmachen, dass er nicht in ein Kabinett Merkel eintreten will."

Kongress beendet Regierungsstillstand in den USA

Der Kongress hat den Regierungsstillstand in den USA beendet: Nach langem Ringen zwischen Republikanern und Demokraten verabschiedeten beide Kammern des Parlaments in Washington eine Übergangslösung für den Haushalt, welche die Staatsfinanzierung bis zum 8. Februar sicherstellt. Hunderttausende von Bundesbediensteten, die am Montag wegen der Haushaltssperre daheim geblieben waren, können damit am Dienstag zur Arbeit zurückkehren. Der parteiübergreifene Kompromiss wurde im Senat mit 80 gegen 18 Stimmen und danach im Repräsentantenhaus mit 266 gegen 150 Stimmen abgesegnet.

US-Regierung verhängt hohe Importzölle auf Solarmodule und Waschmaschinen

Die US-Regierung hat hohe Zölle auf den Import von Solarmodulen und Waschmaschinen verhängt, um die Konkurrenz aus China zu schwächen. Die Zölle auf Solarmodule sollen bis zu 30 Prozent betragen und auf Waschmaschinen bis zu 50 Prozent, teilte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in Washington mit. Die billigen Importe hätten den Produzenten in den USA "ernsthaften Schaden" zugefügt, begründete er den Schritt.

China kritisiert US-Handelszölle

Das chinesische Handelsministerium hat die von der US-Regierung verhängten neuen Zölle auf den Import von Solarmodulen und Waschmaschinen kritisiert und ankündigt, seine Interessen zu verteidigen. Der Schritt sei ein "Missbrauch von Handelshilfsmaßnahmen" und werde das globale Handelsumfeld schädigen, erklärte Wang Hejun, Leiter des Büros für Handelsabhilfe und Untersuchungen des Handelsministeriums, in einer Mitteilung. "China ist zutiefst unzufrieden" über das Vorgehen der Trump-Regierung.

USA rufen Türkei zu Zurückhaltung im syrischen Afrin auf

Die USA haben die Türkei zur Zurückhaltung bei ihrer Militäroffensive in der nordsyrischen Region Afrin aufgerufen. "Wir bitten die Türkei dringlich darum, in ihren Militär-Aktionen und in ihrer Rhetorik Zurückhaltung zu üben," sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, in Washington. Ankara müsse dafür sorgen, dass die Militäroperation "in Reichweite und Dauer begrenzt" bleibe, die humanitäre Hilfe fortgesetzt und Todesopfer vermieden würden.

UN-Sicherheitsrat berät über türkische Offensive in Nordsyrien

Der UN-Sicherheitsrat in New York hat am Montag über die türkische Offensive gegen Kurdenstellungen in Nordsyrien beraten, jedoch kein ein Ende der Militäraktion gefordert. Die Militäraktion sei "natürlich Teil der Diskussion gewesen", sagte der französische UN-Botschafter François Delattre im Anschluss an die Beratungen hinter verschlossenen Türen. "Der Ruf nach Zurückhaltung wurde, glaube ich, in der Diskussion weitgehend geteilt."

Südafrikas Präsident Zuma könnte vorzeitig abreteten

Südafrikas Präsident Jakob Zuma könnte vorzeitig aus dem Amt scheiden. Wie Zumas Regierungspartei African National Congress (ANC) bestätigte, wird sein Abgang in der Parteiführung diskutiert. An Zumas Stelle würde dann sein Vizepräsident und frisch gewählter Nachfolger als Parteivorsitzender, Cyril Ramaphosa, treten. Die Parteiführer hätten am Wochenende "dieses Thema diskutiert", sagte ANC-Generalsekretär Ace Magashule bei einer Pressekonferenz in der Parteizentrale in Johannesburg.

Philippinen BIP 4Q +6,6% gg Vorjahr (PROG +6,7%)

Singapur Verbraucherpreise Dez +0,4% gg Vj (PROG: +0,4%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Dez +1,3% (Nov: +1,5%) gg Vj

