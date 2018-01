Stillstand beim Euro: Am Dienstagmorgen veränderte sich der Euro-Kurs im Vergleich zum Vorabend kaum. Die Gemeinschaftswährung zeigt sich von den Entwicklungen in der US-Amerikanischen Innenpolitik unbeeindruckt.

Der Eurokurs hat am Dienstag im frühen Handel kaum Regung gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2262 US-Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Die Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...