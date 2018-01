Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat ihren Rückgang in den Umfragen auch nach der Entscheidung ihres Parteitages für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union fortgesetzt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD auf 18 Prozent und damit einen halben Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Die Union bleibt nach der Umfrage unverändert bei 31,5 Prozent, die AfD bei 14 Prozent und die Grünen bei 10 Prozent. Die FDP gewinnt demnach einen halben Punkt auf 10 Prozent, während die Linke einen halben Punkt auf 11 Prozent abgibt.

Eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD kommt nach der aktuellen Erhebung, für die am 22. Januar insgesamt 1.169 Personen befragt wurden, zusammen nur noch auf 49,5 Prozent. Ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen erhielte zusammen 51,5 Prozent.

Nach den Ergebnissen der Umfrage befürworten aber 32 Prozent die Bildung einer großen Koalition, während nur 15 Prozent ein Jamaika-Bündnis lieber gewesen wäre. 17 Prozent hätten sich eine Minderheitsregierung gewünscht, weitere 27 Prozent waren für Neuwahlen.

Auch nach einer anderen Umfrage verschlechterte der SPD-Parteitag vom Sonntag die Stimmung für die Sozialdemokraten. Käme es doch noch zu Neuwahlen, würde die SPD laut den Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL nur noch 17 Prozent erhalten.

CDU/CSU kämen auf 34 Prozent, die AfD auf 13 Prozent, die Grünen auf 12 Prozent, die Linke auf 11 Prozent und die FDP auf 8 Prozent. "Obwohl eine Mehrheit der Wahlberechtigten den Beschluss des SPD-Parteitages zur Bildung einer großen Koalition für richtig hält, bringt das den Sozialdemokraten keinen Sympathiegewinn", stellte Forsa-Chef Manfred Güllner fest.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2018 03:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.