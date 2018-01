Frankfurt - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte sich zu Wochenbeginn leicht in der Pluszone halten, so die Analysten der Helaba. Nicht zuletzt die Erleichterung über das Ja der SPD zur Aufnahme von Koalitionsgesprächen komme damit zum Ausdruck. Zum anderen sei der US-Haushaltsstreit und damit der "Shutdown" beendet worden, was sowohl der Wall Street als auch dem Aktienhandel in Asien Rückenwind verliehen habe.

