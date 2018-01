Düsseldorf - Die Bank of Japan (BoJ) ließ in ihrer Sitzung erwartungsgemäß den Leitzinssatz in Japan unverändert bei -0,1%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Notenbank habe sich dabei in ihrem wirtschaftlichen Ausblick im Vergleich zur letzten Sitzung etwas optimistischer gezeigt, dass sich die Inflationsrate in Japan aufgrund der sich verbessernden konjunkturellen Lage dem Zielwert von 2% annähere. Die etwas höheren Inflationserwartungen der BoJ hätten dem zuletzt unter Druck geratenen Yen dabei kurzzeitig Auftrieb gegeben.

