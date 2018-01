Wer bietet die besten Arbeitsmöglichkeiten? Wo fühlen sich die besten Talente der Welt am wohlsten? Nein, nicht im Silicon Valley. Und in Deutschland leider auch nicht.

Wer in diesen Tagen beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos die falschen Unterlagen in die Hand bekommt, der könnte die Berggemeinde in der Schweiz als depressiver Mensch verlassen.

1,4 Millionen Arbeitsplätze allein in den USA, heißt es beim Weltwirtschaftsforum, werde künstliche Intelligenz bis 2026 vernichten. Die Schere zwischen Arm und Reich, mahnt der Internationale Währungsfonds, könne durch technologischen Fortschritt weiter auseinandergehen. Frauen, ruft eine andere Studie, verlören auf dem Arbeitsmarkt besonders in Zukunft. Und dann sagt der IHS-Chefökonom Nariman Behravesh im Gespräch mit der WirtschaftsWoche: "Richtig reich wird, wer die richtigen Qualifikationen hat."

Richtig reich, das ist auch klar, wird derjenige nur solange seine Qualifikationen rar sind. Weil dieser Neureiche aber mutmaßlich ...

